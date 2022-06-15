Ил Тумэн назначил членов Центризбиркома Якутии нового состава

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 14 июня на 38-м (очередном) пленарном заседании утвердило шестерых членов нового состава Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

Состав сформирован на основе поступивших предложений политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе ФС РФ и политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Собрании (Ил Тумэн) РС(Я); ЦИК России и Центризбиркома РС(Я).

На должность членов Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) с правом решающего голоса назначены:

Ефремов Нюргун Васильевич, предложен Политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

Конакова Ирина Николаевна, предложена Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;

Мярикянова Эльвира Трофимовна, предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Самойлова Алла Георгиевна, предложена Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия);

Таппагарова Сардана Константиновна, предложена Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ»;

Ушакова Ирина Павловна, предложенная Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Кандидат от ЛДПР Евгений Викторович Рябченко не набрал необходимого количества голосов народных депутатов при тайном голосовании.

Полномочия нынешнего состава Центризбиркома РС(Я) заканчиваются в августе 2022 года. Комиссия состоит из 14 членов, из них семь назначаются Главой Республики Саха (Якутия), семь – Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Срок полномочий членов Центризбиркома РС(Я) составляет пять лет.