Ил Тумэн концептуально поддержал проект актуального федерального закона

В ходе тридцать третьего (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) шестого созыва в дистанционном формате под председательством первого вице-спикера Александра Жиркова 17 января 2022 года парламентарии поддержали проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Доклад представил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Прокопьев.

Он сообщил, что проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» был рассмотрен 14 января на расширенном заседании постоянного комитета. Владимир Михайлович подчеркнул, что по всей республике было организовано широкое обсуждение проекта федерального закона. Поступило большое количество предложений в письменной форме, некоторые были озвучены в ходе заседания комитета.

«Все предложения мы рассмотрели, у нас была создана рабочая группа, которая много раз заседала и работала конкретно по поступившим предложениям. Безусловно, отдельные предложения будут учтены при подготовке соответствующих поправок Госсобрания (Ил Тумэн) и направлены в Государственную Думу», — сказал парламентарий.

Далее председатель профильного комитета остановился на волнующем глав и депутатов муниципальных образований республики вопросах переходного периода проекта федерального закона и порядке избрания главы вновь создаваемого муниципального округа.

Как указано в проекте с 1 января 2023 года новые выборы главы, депутатов представительного органа поселений, муниципальных районов не назначаются и не проводятся. В данном случае муниципальный район, а также поселения, входившие в его состав, упраздняются.

При истечении в переходный период срока полномочий представительного органа муниципального образования в границах территории муниципального района образуется муниципальный округ.

Полномочия органов местного самоуправления поселений, срок полномочий которых истек в переходный период, исполняются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов; органы местного самоуправления муниципальных районов, поселений до образования в границах соответствующих муниципальных районов муниципальных округов исполняют полномочия в соответствии с № 131-ФЗ.

До истечения срока полномочий органов возможен переход на одноуровневую систему – при наличии согласия населения, выраженного представительными органами соответствующих поселений и муниципального района, осуществляется объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с образованием муниципального округа в границах территории муниципального района.

Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его состав, объединились, а также указанные поселения упраздняются.

Владимир Прокопьев особо подчеркнул, что существующие на сегодня виды административно-территориальных единиц (улус (район), город республиканского значения, город, поселок, наслег, село), сохраняются.

Как подчеркнул парламентарий, что у всех работа после принятия Закона не заканчивается.

«Нам будет необходимо очень вдумчиво и взвешенно подойти к разработке своих республиканских законов. При этом учитывать, что сроки у нас будут весьма сжатые, нужно будет в ускоренном темпе запустить этот процесс», — сказал он.

Далее перешли к выступлениям. Свои предложения высказали народные депутаты РС(Я) Елена Голомарева, Павел Ксенофонтов, Михаил Эверствов, Виктор Губарев и Игорь Григорьев.

По итогам голосования проект постановления по проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» принят. Парламентарии планируют направить свои поправки в проект закона в рамках второго чтения. Кроме того, будет создана рабочая комиссия по внесению изменений в республиканское законодательство в части местного самоуправления.

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