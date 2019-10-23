Ил Тумэн инициирует депутатское расследование

В ходе Х пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) рассмотрен проект постановления парламента о депутатском расследовании по авиационным перевозкам в улусах Якутии, в том числе в Арктической зоне.

Народный депутат Якутии Виктор Федоров направил 5 июня 2019 года в адрес председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Петра Гоголева письмо с предложением назначить депутатское расследование.

Напомним, что 23 мая 2019 года прошел круглый стол на тему «Проблемы развития и функционирования воздушного транспорта Республики Саха (Якутия)», где было рекомендовано провести проверку цен на авиакеросин. До этого в ряде республиканских и федеральных СМИ прошла информация по результатам журналистских расследований о тарифах авиаперевозчиков дальневосточных регионов и, в частности, Республики Саха (Якутия).

Например, телеканал «Россия-1» выпустил сюжет о тарифах авиаперевозчиков Якутии, Камчатского, Хабаровского края, Чукотского автономного округа. Был сделан вывод о том, что переплата за авиатопливо в Якутии составляет в год 2 млрд рублей, маржа на авиабилеты — 300%, в итоге навар может составить 7 млрд рублей.

Виктор Федоров предлагал назначить депутатское расследование в соответствии с частью 1 статьи 132 Регламента Госсобрания (Ил Тумэн) и с пунктом 2 раздела 3 постановления парламента «О Положении о депутатском расследовании».

«В настоящее время сложилась неблагоприятная ситуация с авиационными перевозками в улусах (районах), особенно в Арктической зоне Республики Саха (Якутия). В целях обеспечения транспортной и ценовой доступности населения республики остро стоит вопрос авиационных перевозок. В связи с вышеуказанным необходимо выяснить вопрос формирования цены на авиакеросин на предприятиях АО «Авиакомпания «Якутия» и АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии», — говорится в письме Виктора Федорова.

Он отмечал разброс цен на топливо: АК «Якутия» покупает авиакеросин за 81 тысячу рублей за тонну, «Полярные авиалинии» — за 67 тысяч рублей. При этом одна тонна авиатоплива в Ангарске реализуется за 46 тысяч рублей. Кроме того, депутат задался вопросом, как предприятие «Аэропорт-Сервис», занимающееся обслуживанием авиатранспорта, оказалось в частных руках.

Обращение депутата Федорова было рассмотрено на заседании комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 16 октября. Было принято решение поддержать обращение об инициировании депутатского расследования.

Вопрос вызвал бурное обсуждение в ходе пленарного заседания. Парламентарий Алексей Еремеев задал ряд вопросов уточняющего характера. Выступили народные депутаты республики Юрий Николаев, Виктор Губарев, Виктор Федоров, Любовь Явловская, Алексей Еремеев.

По итогам обсуждения принято постановление о создании комиссии по депутатскому расследованию по авиационным перевозкам в ряде улусов (районов) Якутии, в том числе Арктической зоны. Руководителем комиссии назначен председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорь Григорьев, заместителем – Виктор Федоров, секретарем – Евгений Перфильев. В состав комиссии также включены народные депутаты Якутии Андрей Николаев, Павел Петров, Аркадий Семенов, Виктор Губарев, Любовь Явловская, Петр Аммосов, Михаил Эверстов и Олег Пискунов.

По итогам работы комиссия должна представить Госсобранию (Ил Тумэн) доклад о результатах депутатского расследования с соответствующими выводами и рекомендациями.