Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Андрея Тарасенко премьер-министром

В ходе двадцать первого (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) народные депутаты республики дали согласие главе Якутии Айсену Николаеву на назначение Андрея Тарасенко на должность председателя Правительства Якутии. По итогам тайного голосования кандидатуру Андрея Тарасенко поддержали 48 народных депутатов, воздержался 1 парламентарий. Спикер якутского парламента Пётр Гоголев от имени депутатского корпуса поздравил Андрея Тарасенко с получением согласия на назначение на ответственную должность и пожелал успешной работы.

Фото: пресс-службы. Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

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