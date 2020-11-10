10.11.2020
19:18
149
Политика
Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Андрея Тарасенко премьер-министром
В ходе двадцать первого (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) народные депутаты республики дали согласие главе Якутии Айсену Николаеву на назначение Андрея Тарасенко на должность председателя Правительства Якутии.
По итогам тайного голосования кандидатуру Андрея Тарасенко поддержали 48 народных депутатов, воздержался 1 парламентарий.
Спикер якутского парламента Пётр Гоголев от имени депутатского корпуса поздравил Андрея Тарасенко с получением согласия на назначение на ответственную должность и пожелал успешной работы.
Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
#Андрей Тарасенко#ил тумэн#Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Андрея Тарасенко премьер-министром#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.11.2020
96
10.11.2020
164
10.11.2020
236
10.11.2020
714
10.11.2020
458
10.11.2020
347
10.11.2020
163
10.11.2020
276
10.11.2020
269
10.11.2020
283
10.11.2020
570
10.11.2020
1081
10.11.2020
188
10.11.2020
440
10.11.2020
869
10.11.2020
189
10.11.2020
224
10.11.2020
229
10.11.2020
631
10.11.2020
1122
10.11.2020
736
10.11.2020
521
10.11.2020
468
10.11.2020
369
10.11.2020
345
10.11.2020
344
10.11.2020
570
10.11.2020
548
10.11.2020
361
10.11.2020
434
10.11.2020
687
10.11.2020
801
10.11.2020
506
10.11.2020
795
09.11.2020
1874
09.11.2020
676
09.11.2020
2334
09.11.2020
885
09.11.2020
2020
09.11.2020
436
09.11.2020
682
09.11.2020
119
09.11.2020
871
09.11.2020
234
09.11.2020
412
09.11.2020
632
09.11.2020
504
09.11.2020
395
ТОП НОВОСТИ
06.11.2020
3776
04.11.2020
3398
05.11.2020
3207
05.11.2020
3049
04.11.2020
2911
05.11.2020
2850
06.11.2020
2772
07.11.2020
2769
05.11.2020
2664