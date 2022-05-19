Ил Дархан выступил в Москве с лекцией о патриотизме

Глава Якутии Айсен Николаев выступил с лекцией на тему «Патриотизм как безусловная ценность и основа развития страны. Опыт Якутии» в рамках трека «Мы вместе» федерального просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание», сообщает ЯСИА.

17-19 мая в стране проходит федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» Российского общества «Знание». На площадках марафона выступают свыше 160 лекторов и наставников: известные государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта. Пять параллельных эфиров онлайн-трансляций прошли из студий Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Сочи. Каждая из них посвящена одному из пяти тематических треков: «Роль России в мире», «Мы вместе», «Новые горизонты. Экономика», «Новые горизонты. Наука», «Новые горизонты. Информационные технологии».

Глава Якутии Айсен Николаев выступил 19 мая на московской площадке марафона в рамках трека «Мы вместе» с лекцией «Патриотизм как безусловная ценность и основа развития страны. Опыт Якутии».

«Что нас может скреплять — людей разных национальностей, вероисповеданий, взглядов на жизнь? Ответ для меня очевиден — это патриотизм. Это безусловная ценность для жителей России. Именно патриотизм объединяет нас всех, это высшее проявление любви и верности своему родному Отечеству, это уважение к тысячелетней истории нашей страны, это забота о нашем общем будущем. Без этого искреннего чувства, без настоящего патриотизма о развитии страны говорить не приходится. Особенно остро мы это понимаем, когда весь мир живет в эпоху «тектонических» сдвигов, когда мир меняется и все мы поставлены перед выбором, на какой мы стороне: добра или зла, света или тьмы», — сказал он в начале своего выступления.

Он также отметил, что Якутия продолжает подтверждать позицию региона-флагмана в вопросах формирования мировоззрения и воспитания молодого поколения. В своем выступлении Айсен Николаев также рассказал о силе единства России как многонациональной державы, приведя примеры гармоничного и успешного развития национальной республики. Также отмечалось, что в этом году тема развития республики, как территории одного из коренных народов России, особенно актуальна в связи с двойным юбилеем: 390-летием со дня вхождения Якутии в состав России и 100-летием со дня основания ЯАССР. Эти события – важнейшие вехи развития самого большого региона страны: присоединение к мощнейшей державе и становление государственности в якутской автономии.