С сегодняшнего дня по всей России начался первый день нерабочей недели, объявленной президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ. В связи с этим глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ призвал всех жителей республики находиться в этот период дома и максимально ограничить свои социальные контакты.

По состоянию на 30 марта в Якутии 15 официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции, еще один анализ, взятый у сотрудницы административно-управленческого персонала портовской больницы №2 города Якутска, направлен для подтверждения в лабораторию «Вектор» города Новосибирска. В настоящее время портовская больница закрыта, а все ее сотрудники сдали тест на коронавирусную инфекцию.

Айсен Николаев сообщил, что за прошедшие выходные сотрудниками Управления Роспотребнадзора по РС (Я) и лаборатории Якутской городской клинической больницы №3 проведено рекордное количество анализов – 752, все они дали отрицательный результат.

«Поэтому у нас есть основание полагать, что заражение сотрудницы портовской больницы произошло не в медицинском учреждении, а в другом месте. Управление Роспотребнадзора по Якутии продолжает дальнейшую работу по выявлению ее контактов. Мы надеемся, что в ближайшее время цепочка потенциально инфицированных лиц будет окончательно установлена», — отметил он.

Состояние больных, которые сегодня проходят курс лечения, оценивается врачами как стабильное. Ил Дархан выразил надежду, что возможно на этой неделе в республике появится первый выздоровевший.

Айсен Николаев сообщил, что в адрес руководства и правительства республики от бизнесменов поступает много обращений об открытии торговых точек.

«Нельзя из-за сиюминутной выгоды подвергать опасности здоровье своих работников и покупателей. Ограничительные меры по работе объектов торговли устанавливают органы местного самоуправления, исходя из перечня товаров первой необходимости, составленного правительством Российской Федерации», — подчеркнул Айсен Николаев.

Было также отмечено, что за последние две недели в республику из зарубежных стран прилетели 2012 якутян. Глава республики также призвал граждан, пребывающих в Якутию из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны проявить ответственность и самоизолироваться, следить за своим здоровьем и при малейших проявлениях симптомов ОРВИ сразу сообщать в учреждения здравоохранения.

«Это очень важно, потому что мы видим, что сегодня в Москве и в других регионах России новая коронавирусная инфекция достаточно быстро начинает распространяться. При этом те ограничительные меры, которые вводятся у них, нами внимательно изучаются, и при необходимости такие меры будут вводиться и в республике», — сообщил он.

Он также отметил, что к концу этой недели ожидается поступление в республику первой партии медицинских масок из Китая. Вчера первые фуры были отпущены с фабрики, но в связи с тем, что в Китае по многим автодорогам ограничительные меры еще не до конца сняты, срок их доставки в регион немного затянулся.