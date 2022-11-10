Ил Дархан встретился с семьей погибшего: разделяю боль их утраты…

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в селе Иенгра встретился с семьёй воина, проявившего мужество

и отвагу в ходе специальной военной операции.

Мы никогда не забудем имена Героев, отдавших свои жизни, защищая будущее нашей страны. Сегодня в Иенгре вручил Орден Мужества семье Станислава Кронгауз, героически погибшего при исполнении воинского долга.

Станислав служил в Вооруженных Силах России с 2019 года. Был огнеметчиком роты радиационной, химической и биологической защиты 36 гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Настоящий патриот своей Родины, настоящий воин, он продолжил службу уже на полях СВО. Станислав до последнего оставался верен присяге и погиб, защищая свою Родину и мирных людей от укронацистов.

У Станислава остались бабушка, сестра и братья. Я всей душой с этой семьей и разделяю боль их утраты. Память о защитниках Родины будет жить в наших сердцах вечно.