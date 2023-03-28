28.03.2023
21:39
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Якутия
Ил Дархан встретился с послом Китая в России
Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в России господином Чжан Ханьхуэем. Мы обсудили перспективы развития нашего дальнейшего сотрудничества.
Очень важно, что наша встреча состоялась сразу после государственного визита Председателя Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию и его переговоров с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
Уверен, что наше сотрудничество будет и впредь развиваться и послужит укреплению братских отношений между регионами наших великих стран.
Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev
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