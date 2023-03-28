28.03.2023
21:39
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Якутия

Ил Дархан встретился с послом Китая в России

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в России господином Чжан Ханьхуэем. Мы обсудили перспективы развития нашего дальнейшего сотрудничества.

Очень важно, что наша встреча состоялась сразу после государственного визита Председателя Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию и его переговоров с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Уверен, что наше сотрудничество будет и впредь развиваться и послужит укреплению братских отношений между регионами наших великих стран.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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