Ил Дархан встретился с оймяконским всадником и его семьей

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Вся Якутия следила за походом якутских коневодов Дугуйдана Винокурова и Мичила Неустроева, решившихся на трудный путь из Оймякона до Москвы. Свой маршрут «От Полюса холода до Белокаменной» они посвятили 390-летию вхождения Якутии в состав России и 100-летию образования Якутской АССР. Очень рад был увидеться с Дугуйданом лично.

На встречу Дугуйдан приехал не один, а со своей большой семьей потомственных коневодов. В том числе с сыном Дарханом, который присоединился к походу. Несмотря на то, что мальчику только 9 лет, он поддержал своего отца и пришел с ним к долгожданному финишу. Родители Дугуйдана держат фермерское хозяйство, в котором 27 лошадей.

Мы поговорили о разведении чистокровной якутской породы и об организации конного туризма в Якутии, в частности, в Оймяконье. С большой радостью и гордостью вручил Дугуйдану Винокурову и Мичилу Неустроеву знак отличия «Гражданская доблесть». Кроме того, Дугуйдан получил сертификат на 500 тысяч рублей.

Дугуйдан на память о встрече подарил мне подкову, с которой одна из лошадей прошла часть пути. Несмотря на все сложности, которые ребята испытали на протяжении длинного и тяжёлого пути, они достигли своей главной цели — показать всей стране уникальность и выносливость якутских лошадей и мужество якутских коневодов. Молодцы! Вся Якутия вами гордится!