19.04.2023
19:06
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Политика

Ил Дархан встретился с лидером партии «Новые люди»

Ил Дархан сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Провел рабочую встречу с главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

Обсудили вопросы взаимодействия фракции с республикой. Особое внимание на встрече уделили развитию малого и среднего предпринимательства, а также туризма в Якутии, так как представители «Новых людей» возглавляют именно эти профильные комитеты Госдумы РФ.

Мы намерены вести совместную целенаправленную работу во благо республики и процветание всей нашей страны.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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