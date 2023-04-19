Ил Дархан встретился с лидером партии «Новые люди»

Ил Дархан сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел рабочую встречу с главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

Обсудили вопросы взаимодействия фракции с республикой. Особое внимание на встрече уделили развитию малого и среднего предпринимательства, а также туризма в Якутии, так как представители «Новых людей» возглавляют именно эти профильные комитеты Госдумы РФ.

Мы намерены вести совместную целенаправленную работу во благо республики и процветание всей нашей страны.