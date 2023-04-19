19.04.2023
19:06
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Политика
Ил Дархан встретился с лидером партии «Новые люди»
Ил Дархан сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Провел рабочую встречу с главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.
Обсудили вопросы взаимодействия фракции с республикой. Особое внимание на встрече уделили развитию малого и среднего предпринимательства, а также туризма в Якутии, так как представители «Новых людей» возглавляют именно эти профильные комитеты Госдумы РФ.
Мы намерены вести совместную целенаправленную работу во благо республики и процветание всей нашей страны.
Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev
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