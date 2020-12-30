Ил Дархан вручит юным якутянам новогодние подарки

Сегодня, 30 декабря, Айсен НИКОЛАЕВ посетит посёлок Мохсоголлох и город Покровск. Об этом сообщил пресс-секретарь Ил Дархана Афанасий НОЕВ.

В рамках рабочей поездки глава региона побывает в ГБУ РС (Я) «Мохсоголлохский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». В преддверии праздника Ил Дархан вручит воспитанникам учреждения новогодние подарки, в том числе подарок Владу СТАРКОВУ в рамках акции «Ёлка добра».

В Покровске Айсен Николаев осмотрит новый дом, построенный по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Также глава республики побывает на новой Набережной г. Покровска. Данный проект в 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» и получил федеральное финансирование на реализацию.