30.12.2020
12:00
121

Якутия

Ил Дархан вручит юным якутянам новогодние подарки

Сегодня, 30 декабря, Айсен НИКОЛАЕВ посетит посёлок Мохсоголлох и город Покровск. Об этом сообщил пресс-секретарь Ил Дархана Афанасий НОЕВ. 

В рамках рабочей поездки глава региона побывает в ГБУ РС (Я) «Мохсоголлохский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». В преддверии праздника Ил Дархан вручит воспитанникам учреждения новогодние подарки, в том числе подарок Владу СТАРКОВУ в рамках акции «Ёлка добра». 

В Покровске Айсен Николаев осмотрит новый дом, построенный по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Также глава республики побывает на новой Набережной г. Покровска. Данный проект в 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» и получил федеральное финансирование на реализацию.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх