Ил Дархан в Совете Федерации

Глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко, глава Якутии Айсен Николаев и сенатор РФ Александр Акимов обсудили перспективы развития социально-экономического развития Республики.

«Мы приложим все усилия, чтобы проводимые в СФ Дни Республики Саха стали мощным импульсом в решении наиболее значимых для региона вопросов», — подчеркнул глава Комитета СФ. В преддверии планируемых к проведению в весеннюю сессию 2022 года Дней Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко провел встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.

В ходе беседы обсуждались вопросы, которые планируется вынести на обсуждение в рамках проведения Дней субъекта в Совете Федерации. Среди вопросов — реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство круглогодичной автомобильной дороги «Иркутск-Мирный-Якутск-Магадан», строительство и реконструкция аэропортовых комплексов, а также темы развития коммунальной и социальной инфраструктуры.

Почти половина территории региона находится за Полярным кругом. Очевидно, что это весьма сильно сказывается на социально-экономическом развитии региона.

Андрей Шевченко подчеркнул, что эти вопросы обусловлены объективными факторами. «Республика — самый большой по площади субъект Российской Федерации, но с одной из самых низких в стране плотностью населения. При этом почти половина территории региона находится за Полярным кругом. Очевидно, что это весьма сильно сказывается на социально-экономическом развитии региона, — отметил глава Комитета СФ. — Мы приложим все усилия для того, чтобы проводимые в Совете Федерации Дни Республики Саха (Якутия) стали мощным импульсом в решении наиболее значимых для региона вопросов», — заверил Андрей Шевченко.