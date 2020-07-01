Ил Дархан: Увеличить продолжительность жизни не менее, чем на 5 лет

1 июля глава Якутии Айсен Николаев в режиме видео-конференц-связи провёл совещание по реализации указа президента РФ № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока».

«Это очень важный для нашей республики документ. Как вы помните, в прошлом году мы все активно занимались подготовкой национальной программы развития Дальнего Востока, которая была представлена рабочей группой Госсовета под моим руководством на расширенном заседании Президиума Госсовета в сентябре прошлого года. После её рассмотрения по поручению президента страны Владимира Путина правительством Российской Федерации проведена большая работа», — сказал во вступительном слове Айсен Николаев.

Глава республики отметил, что указ президента РФ № 427 конкретизирует основные цели социального-экономического развития Дальнего Востока, которые должны быть достигнуты до 2024 года и в перспективе до 2035 года.

Айсен Николаев подчеркнул, что для Якутии важнейшими являются задачи по повышению продолжительности жизни не менее, чем на 5 лет, вопросы увеличения годового объёма жилищного строительства на 60%, снижение смертности населения трудоспособного возраста не менее, чем на 35%, вопросы, связанные с увеличением накопленных инвестиций по Дальнему Востоку до 800 млрд. рублей, создания не менее 200 предприятий на территориях опережающего развития и 35 тысяч новых рабочих мест.



Президент страны поручил правительству РФ утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока в ближайшие три месяца. Ил Дархан озвучил, что в основном все предложения региона, начиная с Ленского моста, заканчивая вопросами развития социальной инфраструктуры, учтены. Вместе с тем есть ряд вопросов, которые необходимо уточнить и отработать по ним с федеральными органами власти.

Руководитель региона на совещании с членами правительства рассмотрел предложения республики для включения в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока.

При рассмотрении мер по обеспечению развития человеческого капитала, кадрового потенциала и реализации технологических проектов, Айсен Сергеевич поручил включить в предложения капитальную реконструкцию Государственного театра оперы и балета Якутии, софинансирование строительства других объектов культуры, сети кампусов профобразования. Также руководитель региона указал включить в предложения строительство ВОЛС в Арктике.



При обсуждении предложений о развитии транспортной инфраструктуры, Айсен Николаев обратил на внимание на то, что республика через этот проект максимально должна расширить круглогодичную транспортную сеть для обеспечения завоза грузов, в особенности в арктические и северные районы Якутии.

Говоря о строительстве жилья, глава республики подчеркнул, что нужно обязательно добиться включения в национальную программу обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой. Айсен Николаев отметил, что эта главная проблема городов и сёл Дальнего Востока, в том числе Якутии.

Рассматривая предложения по обеспечению роста рождаемости, Айсен Николаев одобрил предложения о выделении дополнительных федеральных средств на ежемесячное пособие при рождении второго ребёнка, о введении сертификатов на определённый вид семейного отдыха семьям с 3 и более детьми в пределах ДФО и о развитии инфраструктуры учреждений социального обслуживания с учётом сегодняшней ситуации по коронавирусу.

Глава республики указал большое внимание уделить санитарной авиации с точки зрения использования её не только при экстренной перевозке больных, но и в вакцинации и диспансеризации, а также в проведении профилактических мероприятий. Кроме этого, глава региона дал задание отдельно включить мероприятия по популяризации в ДФО здорового образа жизни.

Подводя итоги совещания, Айсен Николаев поручил до обеда завтрашнего дня доработать все предложения республики, сделать свод и направить в Минвостокразвития России. Глава республики указал министерствам, зампредам наладить работу с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, со всеми федеральными министерствами, чтобы предложения Якутии попали в конечный вариант национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока.