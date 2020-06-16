Ил Дархан утвердил членов ОП по своей квоте

Сегодня, 16 июня глава Якутии подписал указ, которым утвердил новый состав Общественной палаты республики по своей квоте. Другую половину членов Общественной палаты по своей квоте утвердит Ил Тумэн Вопрос включен в повестку ближайшей сессии парламента, которая состоится 18 июня

Источник: SAKHALIFE.RU

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