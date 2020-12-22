Ил Дархан: тысяча предпринимателей в Якутии вышли из бизнеса

В Якутии с начала пандемии коронавируса на поддержку малого и среднего бизнеса потратили 5,5 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на круглом столе в рамках Дальневосточного онлайн-форума «ДФО-2020».

«Огромную роль здесь сыграло то, что федеральные органы власти дали нам свободу. Ограничительные меры по коронавирусу мы выбирали самостоятельно. Якутия – огромная территория, с одними лекалами здесь подходить было невозможно. Мы разделили регион на три территории – арктическую, сельскую и городскую. И на каждой из них велась работа выстраивалась по-разному, в том числе и по поддержке малого и среднего бизнеса», – сказал глава.

За эти месяцы предприниматели республики получили поддержку на общую сумму 5,5 млрд рублей. Свыше 4 млрд рублей пришли из федерального бюджета остальное – из регионального бюджета. Данная сумма сложилась не только из прямых выплат, но и в целом совокупности мер – это льготные кредиты, субсидии, снижение арендной платы.

В Якутии в середине года количество предпринимателей, занятых в малом бизнесе, упало с 39 до 38 тысяч. Сейчас их число снова растет. Количество самозанятых достигло 5,5 тысяч человек.

Ил Дархан также рассказал о мерах поддержки, которые ждут предпринимателей в наступающем 2021 году. По его словам, они будут связаны со снижением налоговых выплат, продлением моратория на проверки, моратория на повышение арендных ставок.

Глава республики отметил необходимость снижения проверок бизнеса различными контрольно-надзорными органами.

С предложением Айсена Николаева согласился Юрий Трутнев. Полпред Президента России на Дальнем Востоке заявил, что разговаривал на эту тему с генеральным прокурором РФ и добился предварительной договоренности о совместной работе по созданию благоприятных условий для развития бизнеса.

Основными спикерами круглого стола «Ускоренное развитие Дальнего Востока: что получилось и что нет» стали полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Участие в мероприятии также приняли губернаторы дальневосточных регионов.