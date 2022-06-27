27.06.2022
17:55
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Спорт

Чего с таким нетерпением ждет Ил Дархан?

Осталась одна неделя до начала VIII-х спортивных Игр народов Якутии в Усть-Алданском улусе👏🏻 — пишет глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале:

С нетерпением жду это знаковое событие — праздник единения народа республики со спортом!

Участников и гостей Игр ждет красочные, яркие церемонии открытия и закрытия, и захватывающие спортивные соревнования между лучшими спортсменами Якутии!

До встречи на Играх! Открытие — 5-го июля.

Фото: https://t.me/aisen_nikolaev
Источник: https://t.me/aisen_nikolaev

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