Чего с таким нетерпением ждет Ил Дархан?

Участников и гостей Игр ждет красочные, яркие церемонии открытия и закрытия, и захватывающие спортивные соревнования между лучшими спортсменами Якутии!

Осталась одна неделя до начала VIII-х спортивных Игр народов Якутии в Усть-Алданском улусе👏🏻 — пишет глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале:

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!