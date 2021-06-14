Ил Дархан сейчас в Нюрбе

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ находится с рабочей командировкой в Нюрбинском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Глава региона оценил ход строительства 49-квартирного жилого дома, который возводится в городе Нюрба по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

По информации застройщика ООО «Региональное развитие», многоквартирный дом по ул. Комсомольская, дом 103/1, будет введён с опережением графика.

Айсен Николаев отметил, что благодаря федеральной поддержке программа переселения на территории республики реализуется опережающими темпами. Всего по этапу 2021 года в Нюрбинском районе будут переселены 59 квартир, расположенных в аварийных домах, в том числе за счёт выплаты возмещения жильцам.

В г. Нюрба Ил Дархан также проверил ход строительства Дома народного творчества на 250 мест Нюрбинского государственного передвижного драматического театра. Как сообщил генеральный подрядчик ООО «Сахастройбетон», общая строительная готовность здания составляет 40%. В настоящее время полностью завершены работы по устройству фундамента. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

Глава Якутии подчеркнул, что с завершением строительных работ здание театра станет одним из первых объектов, которые возведут в рамках 100-летия ЯАССР. Помимо самого здания театра будет благоустроена прилегающая к нему территория. Такое поручение дал Глава республики по итогам посещения стройплощадки.

Айсен Николаев также рассмотрел вопрос возобновления строительства стадиона на 3000 мест с легкоатлетическим манежем. Строительство было начато в 2012 году и приостановлено в 2014.

В июле 2018 года был объявлен открытый конкурс на корректировку проектно-сметной документации объекта. По результатам конкурса подписан муниципальный контракт с АО «Якутагропромпроект». В настоящее время проект ожидает положительного заключения государственной экспертизы.

«После получения положительной экспертизы мы начнём определять источники финансирования строительства объекта, также есть возможность финансирования из средств федерального бюджета», — сказал Ил Дархан.

По проекту стадион предусматривает трибуну на 3000 мест, а также отапливаемый легкоатлетический манеж, беговые дорожки, сектор для якутских прыжков, сектор для прыжков в длину с прыжковой ямой, футбольное поле с размерами игрового поля 104х69 м, сборно-разборный центральный помост для соревнований по мас-рестлингу, хапсагаю и вольной борьбе на три ковра.