Ил Дархан сегодня работает в Верхневилюйском улусе

Ил Дархан Айсен Николаев сегодня, 22 января, работает в Верхневилюйском улусе, сообщает пресс-секретарь Афанасий Ноев.

В Верхневилюйском улусе Айсен Николаев проведёт совещание с оперативными штабами вилюйской группы районов по эпидемиологической ситуации и мерам по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Проведёт заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 году Национального праздника Ысыах Олонхо в селе Верхневилюйск.

В рамках рабочей поездки Ил Дархан также вручит ключи новосёлам 28-квартирного дома, построенного по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда нацпроекта «Жильё и городская среда».