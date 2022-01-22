22.01.2022
10:49
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Якутия

Ил Дархан сегодня работает в Верхневилюйском улусе

Ил Дархан Айсен Николаев сегодня, 22 января, работает в Верхневилюйском улусе, сообщает пресс-секретарь Афанасий Ноев.

В Верхневилюйском улусе Айсен Николаев проведёт совещание с оперативными штабами вилюйской группы районов по эпидемиологической ситуации и мерам по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Проведёт заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 году Национального праздника Ысыах Олонхо в селе Верхневилюйск.

В рамках рабочей поездки Ил Дархан также вручит ключи новосёлам 28-квартирного дома, построенного по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда нацпроекта «Жильё и городская среда».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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