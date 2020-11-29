Ил Дархан сегодня в соцсети написал прекрасное

Дорогие, любимые наши мамы!

Поздравляю вас с прекрасным праздником — Днём матери!

Пусть сегодня и всегда ваше сердце будет согрето словами любви и благодарности! Желаю каждой маме, чтобы глаза светились добротой и гордостью за своих детей, а радость наполняла ваш дом! Счастья, любви вам и долгих лет жизни!

Ытык-мааны ийэлэр! Эһигини күн-күбэй Ийэ күнүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Оҕолоргут истиҥ тапталларыгар, махталларыгар угуттанан толору дьоллоох буолуҥ! Дьиэ кэргэҥҥитигэр или-эйэни, тапталы!