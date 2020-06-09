Ил Дархан сдал кровь

В регионах России началась донорская неделя, приуроченная к Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня. Этот День посвящён, в первую очередь, самим донорам – людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни людей.

Одним из первых в Якутии к данной акции присоединился глава республики Айсен НИКОЛАЕВ. Пройдя необходимые подготовительные процедуры, глава региона сдал кровь на Станции переливания крови города Якутска.

Как отмечают медики, из-за пандемии по всей стране образовался дефицит крови и её компонентов. Станция переливания крови обеспечивает все лечебно-профилактические учреждения республики компонентами донорской крови, не прекращая работу даже в условиях распространения коронавируса.

Глава Якутии призвал жителей республики присоединиться к Всероссийской акции, поддержать медиков и помочь сформировать необходимый резерв крови для помощи пациентам.

Сдать кровь на Станции переливания крови может практически любой здоровый житель республики старше 18 лет, при себе необходимо иметь только паспорт, СНИЛС и результаты ФЛГ. Медицинский осмотр и общий анализ крови проводится на месте, передаёт пресс-служба главы и правительства РС (Я).