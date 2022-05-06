Ил Дархан рассмотрел вопросы развития Мегино-Кангаласского улуса

Руководитель республики Айсен Николаев провел рабочую встречу с главой Мегино-Кангаласского улуса Николаем Старостиным. Речь шла о реализации национальных проектов, перспективных направлениях сельского хозяйства, промышленности, транспортной инфраструктуры в стратегическом для республики районе.

Николай Старостин доложил о текущем положении дел в улусе. Стороны отметили, что рост численности населения по данным последней переписи на 6 тысяч человек придает большой импульс развитию района.

Ведется совместная работа органов власти республики, района и бизнеса по формированию крупнейшего в регионе транспортно-логистического узла, включающего железную дорогу, речной терминал, в будущем мостовой переход через реку Лена. Были затронуты перспективы развития промышленности, в частности газопереработки.

Также обсудили вопрос строительства жилья по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В целом на территории района будет расселено порядка 67-69 тысяч кв. метров жилья. В следующем году п. Нижний Бестях ветхие, аварийные дома должны быть полностью снесены, а жильцы переселены. В селе Майя к 2025 году должны построить и предоставить переселенцам 500 квартир, из них в текущем году порядка 100 квартир, в следующем году-150 квартир. Всего в 20 наслегах района будут построены благоустроенные многоквартирные дома.

В Нижнем Бестяхе в рамках нацпроектов появится Центр культурного развития, начнется строительство школы на 450 мест. Также в селе Матта начнут возводить здание Дома-интерната для престарелых и инвалидов. Предусмотрены газификация сел Бютейдях, Тарат, Өлөчөй, Ломтука, строительство и ремонт республиканских дорог «Амга», «Абалах», «Мюрю». Будут построены больничные комплексы в с. Майя и п. Нижний Бестях, санаторий «Абалах».

Руководитель региона отметил, что необходимо уделять большое внимание развитию сельского хозяйства, в частности проведению мелиоративных работ, восстановлению пашен, увеличению производства продукции растениеводства. В ближайшее время в районе планируют создать новый животноводческий комплекс на 400 мест в МУП «Чууйэ». Будут расширять сотрудничество с АО «Якутоптторг» по хранению и реализации сельхозпродукции. Начато строительство оптово-распределительного центра.

Подводя итоги встречи, Айсен Николаев поручил главе района держать рассмотренные вопросы на особом контроле.