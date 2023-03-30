Ил Дархан работает во Владивостоке

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev: Работаю во Владивостоке. Принял участие в заседании Совета при заместителе председателя правительства РФ — полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Петровиче Трутневе. Отдельно на совещании рассмотрен ход решения проблем обманутых дольщиков. В последние годы в республике уделяется большое внимание обеспечению прав граждан, попавших в такую сложную ситуацию. Работу по решению вопроса обманутых дольщиков мы должны завершить до конца этого года.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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