30.03.2023
19:42
248
Якутия
Ил Дархан работает во Владивостоке
Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Работаю во Владивостоке. Принял участие в заседании Совета при заместителе председателя правительства РФ — полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Петровиче Трутневе.
Отдельно на совещании рассмотрен ход решения проблем обманутых дольщиков. В последние годы в республике уделяется большое внимание обеспечению прав граждан, попавших в такую сложную ситуацию. Работу по решению вопроса обманутых дольщиков мы должны завершить до конца этого года.
Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.03.2023
0
58
30.03.2023
0
199
30.03.2023
0
247
30.03.2023
0
578
30.03.2023
0
301
30.03.2023
0
304
30.03.2023
0
441
30.03.2023
0
519
30.03.2023
0
1200
30.03.2023
0
254
30.03.2023
0
275
30.03.2023
0
787
30.03.2023
0
688
30.03.2023
0
1093
30.03.2023
0
1696
30.03.2023
0
684
30.03.2023
0
1355
30.03.2023
0
1181
30.03.2023
1
1854
30.03.2023
0
628
30.03.2023
0
1169
30.03.2023
0
1207
30.03.2023
0
1875
30.03.2023
2
4061
30.03.2023
0
815
30.03.2023
0
774
30.03.2023
0
504
30.03.2023
0
2395
30.03.2023
0
1086
30.03.2023
0
1231
30.03.2023
1
5846
30.03.2023
2
3408
30.03.2023
0
1153
30.03.2023
0
7124
30.03.2023
0
1221
30.03.2023
0
11986
30.03.2023
0
1350
30.03.2023
0
2852
30.03.2023
0
3329
29.03.2023
0
7997
29.03.2023
0
2760
29.03.2023
0
1333
29.03.2023
0
1199
29.03.2023
0
2529
29.03.2023
0
1045
29.03.2023
0
3045
29.03.2023
0
1416
29.03.2023
0
1410
29.03.2023
0
3809
29.03.2023
0
1497
29.03.2023
0
1623
29.03.2023
0
1882
29.03.2023
0
1212
29.03.2023
0
1177
29.03.2023
0
1409
29.03.2023
1
2321
29.03.2023
0
3631
29.03.2023
0
1636
29.03.2023
0
1309
ТОП НОВОСТИ
28.03.2023
0
33299
24.03.2023
0
27301
24.03.2023
1
18652
27.03.2023
4
16476
28.03.2023
5
13433
30.03.2023
0
11991
26.03.2023
0
11581
24.03.2023
0
11575
Добавить комментарий