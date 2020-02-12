12.02.2020
11:40
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Якутия

Ил Дархан работает в Усть-Майском районе

Айсен НИКОЛАЕВ 12 февраля прибыл в Усть-Майский район. Во время рабочей командировки глава Якутии посетит социальные объекты и примет участие в запуске оптоволокна.

Глава республики ознакомится с ходом строительства детского сада в Петропавловске и примет участие в торжественном запуске волоконно-оптических линий связи по маршруту Амга — Усть-Мая. Благодаря ВОЛС в районе высокоскоростной интернет появился в двух населённых пунктах – Усть-Мае и Петропавловске. 

Ожидается, что во время командировки Ил Дархан также проведёт совещание, где будут определены векторы социально-экономического развития района на ближайшие годы. В частности, речь пойдет о ремонте дорог, строительстве социальных и инфраструктурных объектов, расселении аварийного и ветхого жилья, сельском хозяйстве.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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