Ил Дархан работает в Усть-Майском районе

Айсен НИКОЛАЕВ 12 февраля прибыл в Усть-Майский район. Во время рабочей командировки глава Якутии посетит социальные объекты и примет участие в запуске оптоволокна.

Глава республики ознакомится с ходом строительства детского сада в Петропавловске и примет участие в торжественном запуске волоконно-оптических линий связи по маршруту Амга — Усть-Мая. Благодаря ВОЛС в районе высокоскоростной интернет появился в двух населённых пунктах – Усть-Мае и Петропавловске.

Ожидается, что во время командировки Ил Дархан также проведёт совещание, где будут определены векторы социально-экономического развития района на ближайшие годы. В частности, речь пойдет о ремонте дорог, строительстве социальных и инфраструктурных объектов, расселении аварийного и ветхого жилья, сельском хозяйстве.