Ил Дархан работает в Горном районе
Айсен НИКОЛАЕВ 23 июля с рабочим визитом прибыл в Горный район. В Бердигестяхе глава республики посетит ряд строящихся к Играм Манчаары объектов.
Николаев ознакомится с ходом строительства стадиона на 1000 мест с мобильными трибунами, универсального стрелкового комплекса, многофункционального спортивного зала и проведет суженное заседание организационного комитета по вопросам организации XXI Спартакиады по национальным видам спорта Республики Саха (Якутия) «Игры Манчаары», которые состоятся в 2021 году в Горном районе.
Известно, что Ил Дархан также примет участие в торжественном открытии нового общественного пространства – сквера «Эйэ», который построен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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