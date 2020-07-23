Ил Дархан работает в Горном районе

Айсен НИКОЛАЕВ 23 июля с рабочим визитом прибыл в Горный район. В Бердигестяхе глава республики посетит ряд строящихся к Играм Манчаары объектов.

Николаев ознакомится с ходом строительства стадиона на 1000 мест с мобильными трибунами, универсального стрелкового комплекса, многофункционального спортивного зала и проведет суженное заседание организационного комитета по вопросам организации XXI Спартакиады по национальным видам спорта Республики Саха (Якутия) «Игры Манчаары», которые состоятся в 2021 году в Горном районе.

Известно, что Ил Дархан также примет участие в торжественном открытии нового общественного пространства – сквера «Эйэ», который построен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».