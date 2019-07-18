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Ил Дархан проверил строительство социальных объектов в Верхневилюйском районе

В ходе рабочей поездки в Верхневилюйский улус руководитель республики Айсен НИКОЛАЕВ посетил социальные объекты в нескольких населенных пунктах.

В Верхневилюйске глава Якутии встретился с работниками центральной районной больницы, которые попросили оказать содействие в покупке компьютерного томографа. Здание для установки оборудования построено еще в прошлом году, но должно быть реконструировано по требованиям санитарно-эпидемиологических норм. Томограф приобретут в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) после прохождения медкомиссии.

Айсен Николаев ознакомился с планами по строительству нового корпуса Верхневилюйской средней школы № 2 с естественно-научным направлением, где обучается свыше 300 детей. Сегодня занятия проводятся в четырех корпусах – каменном корпусе 2002 года постройки, мастерской 2013 года постройки, а также построенных еще в советское время малом деревянном корпусе и спортивном зале.

Он также проверил ход строительства интерната на 100 мест для республиканской гимназии. Работы здесь начались еще в 2016 году, но были приостановлены из-за проблем с финансированием. Строительство возобновилось в прошлом году. Компания «Строймонтаж – 2002», возводящая здание по заказу Службы государственного заказчика республики, обязалась сдать объект в эксплуатацию уже к началу учебного года.

В селе Хоро Николаев совершил визит в строящийся ясли-сад на 75 мест, а в селе Тамалакан оценил проект совмещенного здания детского сада на 45 мест и малокомплектной школы на 100 мест.

«Мы за этим проектом очень внимательно следим. Если он будет успешным, такие здания могут быть построены в других селах республики с населением 500-600 человек. Считаю, что это правильное экономическое решение», – сказал Николаев.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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