Ил Дархан прокомментировал увольнение Владимира Федорова

Сегодня, 9 сентября исполнилась годовщина со дня избрания Айсена Николаева главой республики. Сейчас началась его пресс-конференция. Первый вопрос задал Антон Жондоров, который предложил прокомментировать увольнение 1-го заместителя мэра г.Якутска Владимира Федорова и спросил, какие после этого у главы отношения с мэром.

Айсен Николаев отметил, что отношения с Сарданой Владимировной у него хорошие, ровные, как до, так и после увольнения Федорова. А увольнение первого зама глава республики назвал абсолютно законным: «Как городом Якутском могут управлять люди без высшего образования?»

Пресс-конференция главы республики продолжается.