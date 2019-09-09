09.09.2019
15:29
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Якутск
Ил Дархан прокомментировал увольнение Владимира Федорова
Сегодня, 9 сентября исполнилась годовщина со дня избрания Айсена Николаева главой республики. Сейчас началась его пресс-конференция. Первый вопрос задал Антон Жондоров, который предложил прокомментировать увольнение 1-го заместителя мэра г.Якутска Владимира Федорова и спросил, какие после этого у главы отношения с мэром.
Айсен Николаев отметил, что отношения с Сарданой Владимировной у него хорошие, ровные, как до, так и после увольнения Федорова. А увольнение первого зама глава республики назвал абсолютно законным: «Как городом Якутском могут управлять люди без высшего образования?»
Пресс-конференция главы республики продолжается.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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