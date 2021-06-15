Ил Дархан прокомментировал скандал с цифрами

Айсен НИКОЛАЕВ 14 июня провёл в Верхневилюйске заседание республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу лесопожарной обстановки на территории республики.

Глава сообщил, что с начала лесопожарного сезона в регионе возникли пожары на площади более 62 тысяч гектар. В прошлом году на этот период эта цифра составляла 95 тысяч га. Но как сказал Ил Дархан, успокаиваться этим никак нельзя. Сегодня сложная ситуация сложилась в вилюйской группе районов. Большие пожары сегодня горят в Нюрбинском и Верхневилюйском районах. На их тушении кроме населения, местных и региональных подразделений, задействованы силы МЧС. Также в Якутии работает большой федеральный резерв сотрудников Авиалесохраны и Рослесхоза.

Глава Якутии поблагодарил местных жителей, работников лесопожарных подразделений республики и федерального резерва из других субъектов страны.

«Благодаря вашей слаженной работе и профессионализму мы держим ситуацию под контролем, прямой угрозы населённым пунктам не допущено», — сказал Айсен Николаев.

При этом он отметил, что, к сожалению, многие пожары происходят из-за человеческой халатности, неосторожности при обращении с огнём на природе.

Айсен Николаев призвал жителей республики быть осторожными и соблюдать все правила пожарной безопасности.

«Лес – наше общее достояние, мы все его должны охранять, а не только лесники и пожарные службы. Здесь очень важен вопрос нашей личной ответственности», — обратился к якутянам Айсен Сергеевич.

Говоря о расхождении цифр при подсчёте площади лесных пожаров в республике с данными Рослесхоза, он отметил, что здесь никакой трагедии не произошло.

«Да, по нескольким пожарам были крупные расхождения. Это связано с человеческим фактором на местном уровне. Все эти случаи сейчас исправлены. Минэкологии будет контролировать, чтобы эти данные у нас корректировались в постоянном режиме. В частности, по Нюрбинским пожарам эти цифры не корректировались. В результате там разница была почти в 40 раз», — разъяснил Айсен Николаев.

При этом руководитель региона отметил, что это не является большой претензией со стороны федеральных органов власти и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Айсен Николаев сказал, что министерство наоборот хочет помочь республике. Так, ведомству нужно обоснование для направления республике помощи, которое федеральное правительство предоставляет региону. Для этого нужно, чтобы все цифры были корректными.

Глава республики на совещании озвучил, что во время командировки в Москву несколько дней назад переговорил с председателем правительства РФ Михаилом МИШУСТИНЫМ. По итогам этого разговора республике из резервного фонда правительства страны будут выделены дополнительные 350 млн рублей на тушение лесных пожаров, а также будут направлены дополнительные силы из федерального резерва.

На совещании рассмотрен вопрос поступления в адрес руководителя республики жалоб от работников лесохозяйственных подразделений на допросы надзорных органов, изъятие рабочих документов, что мешает исполнению ими своих обязанностей по тушению лесных пожаров. Айсен Николаев отметил, что крайне необходимо, чтобы допросы и изъятия рабочих документов были проведены только после того, как пожары будут потушены. Ил Дархан предложил надзорным органам работать по запросам.

«Я позавчера по этому вопросу разговаривал с заместителем Генерального Прокурора РФ Дмитрием Викторовичем ДЕМЕШИНЫМ. Он нашу позицию поддерживает, в части того, что сегодня как можно меньше надо проводить прямых допросов, изъятий документов», — сказал Айсен Николаев. Вместе с тем глава региона указал на необходимость усиления работы надзорных органов с лицами, по вине которых произошли пожары.

Айсен Николаев на совещании поддержал предложение министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Сахамина АФАНАСЬЕВА о выделении из резервного фонда правительства республики дополнительно 50 млн рублей на тушение лесных пожаров. Также глава Якутии согласился с тем, что в связи со сложной ситуацией нужно внести заявку о продлении срока работы самолёта Бе-200 на территории республики.