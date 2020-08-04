Ил Дархан предупредил о последствиях за невыполнение поручений по нацпроектам

Айсен НИКОЛАЕВ 4 августа провел совещание по рассмотрению проблемных вопросов реализации Указа Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Республики Саха (Якутия).

Во вступительном слове руководитель региона сказал, что на сегодняшний день есть достаточно много вопросов, которые требуют каждодневного внимания со стороны кураторов национальных проектов.

«Несмотря на большую позитивную динамику в реализации национальных проектов, по итогам проверок, которые проводили наши контрольно-надзорные органы, выявлено много не выполненных поручений, в том числе по разработке и принятию нормативно-правовых актов на уровне правительства республики», — подчеркнул Айсен Николаев.

На совещании об угрозах невыполнения мероприятий в рамках реализации региональных (национальных) проектов в республике с информацией выступила руководитель Департамента процессного и проектного управления Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Наталья ЧЛЕНОВА.

Также о рисках невыполнения мероприятий в рамках реализации региональных (национальных) проектов в РС (Я) выступили заместители Председателя Правительства РС (Я).

По итогам совещания Айсен Николаев поручил и.о. Председателя Правительства РС (Я) Андрею ТАРАСЕНКО взять на ежедневный контроль вопросы реализации национальных проектов в республике.

«От реализации нацпроектов зависит улучшение жизни сотен тысяч граждан в нашей республике. Потому задачи должны быть выполнены в полном объёме», — подчеркнул глава республики.

При этом Айсен Николаев отметил, что при невыполнении поручений по реализации нацпроектов в отношении руководителей будут приниматься персональные меры ответственности.