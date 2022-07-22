Ил Дархан представил проекты для реализации в рамках единой субсидии

Глава Якутии Айсен Николаев представил заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу проекты для включения в план социального развития центров экономического роста (Единая субсидия), а также оказания поддержки по механизму «Дальневосточной концессии».

«Сегодня обсудим, как идёт работа по социальным объектам на средства, выделяемых правительством Российской Федерации. На эти цели из федерального бюджета одиннадцати регионам Дальнего Востока выделено в 2018-2023 годах 120,5 млрд рублей, в том числе значительные средства выделены Республике Саха (Якутия) – 8,3 млрд рублей. Вся эта работа направлена на то, чтобы создать максимально комфортные условия жизни людей на Дальнем Востоке. Сократить отставание уровня развития медицинских услуг, образования, создать условия для занятия спортом», — сказал Юрий Трутнев.

На 2022 год по плану социального развития («Единая субсидия») в Якутии предусмотрено более одного млрд рублей из средств федерального бюджета. Объекты этого года реализуются в соответствии с установленными графиками.

«План социального развития центров экономического роста Дальнего Востока, реализуемый в республике, ощутимо улучшил социальную инфраструктуру, в том числе в таких быстро растущих городах как Якутск и Нерюнгри. Позитивные изменения заметны людям. За 2018-2021 годы построено шесть важнейших социальных объектов, включая самый высокотехнологичный на Дальнем Востоке кардиологический центр, который начал работу в этом году. Работы по всем объектам, на которые были выделены средства по «Единой субсидии», в установленный срок завершены», – сообщил Айсен Николаев.

Руководитель республики внес предложения включить в план социального развития на 2022-2025 годы дополнительные объекты. Это Атамайский центр досуга, объекты здравоохранения города Нерюнгри и больничный комплекс в Черском, а также выделить дополнительное финансирование креативного кластера «Квартал труда» в связи с удорожанием проекта. На сегодня строительная готовность объекта составляет 76%. На строительной площадке задействовано 82 работника.

По поручению Юрия Трутнева строительство Атамайского центра досуга получит финансирование уже в этом году. Также будет выделено дополнительное финансирование на креативный кластер «Квартал труда». Вопрос увеличения объёмов финансирования будет рассмотрен на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Ранее на средства «Единой субсидии» в Республике Саха (Якутия) построены кардиодиспансер в г. Якутске, школа на 275 мест в г. Якутске, гимназия на 220 мест в п. Хандыге, школа-сад на 220/100 мест в микрорайоне Кангалассы, спорткомплекс в г. Среднеколымске, инфраструктура в рамках программы «Дальневосточный гектар». Проведена реконструкция водоканала и капитальный ремонт детской поликлиники в г. Нерюнгри. Закуплено оборудование для шести учреждений среднего специального образования, приобретена тяжелая и водовозная техника для тушения лесных пожаров.

Также рассматривался вопрос оказания поддержки в рамках «Дальневосточной концессии» на строительство новой высоковольтной линии электропередач для повышения качества и надёжности электроснабжения Амгинского улуса, а также — четырёх нефтебаз для обеспечения северного завоза и снижения рисков техногенных аварий.

Для справки: по поручению президента РФ Владимира Путина на Дальнем Востоке реализуются мероприятия планов социального развития центров экономического роста («Единая субсидия»). Средства выделяются на строительство социальных объектов в центрах экономического роста Дальнего Востока и направлены на строительство учреждений медицины, образования, модернизации инфраструктуры, развития передовых технологий.

Дальневосточная концессия — это механизм государственно-частного партнёрства, в рамках которого государство компенсирует инвесторам до 100% от сметной стоимости объекта инфраструктуры в течение не менее десяти лет после ввода объекта в эксплуатацию.