Ил Дархан предложил возобновить меры по контролю пребывающих из вне республики

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Якутии остается напряженной. На особом контроле нужно держать положение дел в Мирном, Алдане, Нюрбе, Намцах, Жиганске. При необходимости в районы, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая обстановка, можно отправить на проверку группу, которая окажет на местах методологическую помощь. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на очередном заседании оперативного штаба.

На заседании Николаев выразил обеспокоенность эпидемиологической обстановкой в Мирнинском, Алданском, Нюрбинском, Намском, Жиганском районах. В эти и другие районы, где ситуация будет складываться наиболее сложно, можно отправить группу, которая проверит, как работает местные оперативные штабы, и окажет методологическую помощь.

Айсен Сергеевич предложил возобновить меры по контролю пребывающих из вне республики – с соответствующим предложением к главе республики обратились жители Мирного. Как пояснили мирнинцы, большинство заболевших – это те, кто прилетел из других субъектов страны, а также их контактные лица. Глава отметил, что этот метод может быть применен только в отношении тех районов, где много заболевших COVID-19 из числа прибывших из-за пределов региона граждан.

Глава поручил оперативному штабу внести предложения по методам уменьшения количества тяжелых больных «Растет количество тяжелых больных, число летальных исходов тоже не сокращается. Это очень плохо. Ни у меня, ни у жителей республики ситуация оптимизма не вызывает. Просьба принять серьезные меры, возможно, поменять методы», – сказал он.

Ил Дархан дал поручение и по усилению контроля по соблюдению мер безопасности в вахтовых поселках. По его мнению, промышленные предприятия не дорабатывают с обсервацией рабочих, вследствие чего болезнь распространяется внутри поселков.

Николаев также распорядился разобраться с обеспечением лекарственными препаратами. «Ранее говорили, что отсутствие маркировки мешает реализации лекарств, но сейчас, когда на уровне страны это приостановили, лекарств больше не стало. Прошу разобраться», – поручил Ил Дархан.

По традиции на заседании отчитались члены оперативного штаба. Вице-премьер республики Ольга Балабкина сообщила о наладившейся системе сдачи анализов на коронавирус в Якутске. По ее словам, в столице республики ожидание результатов теперь не занимает больше 3-4 дней, так как с развёртыванием дополнительных лабораторных мощностей удалось ликвидировать очередь. Сегодня модернизируется маршрутизация тестов в районах.

Министр здравоохранения Елена Борисова проинформировала, что количество коек в республике возросло до 2808, из них в Якутске начитывается 1358 коек, причем заполняемость по региону составляет 67,8%, по столице республики – 87,7%.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева отчиталась о рейдовых мероприятиях по соблюдению ограничительных мер, которые продолжаются в городе. По ее словам, с 27 октября муниципалитет проверил 202 объекта, на них обнаружено 36 нарушений. Также от работы отстранены 10 автобусов.

Ситуация остается сложной по всей стране, отметил в конце заседания Айсен Сергеевич. Он выразил уверенность, что благодаря слаженной работе оперативного штаба и решениям, принятым на федеральном уровне, в том числе по дополнительному финансированию борьбы с COVID-19, ситуацию удастся выправить.