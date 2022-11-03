03.11.2022
10:30
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Якутия

Ил Дархан пожелал успехов новому главе Мирного

2 ноября состоялась рабочая встреча руководителя региона Айсена НИКОЛАЕВА с новоизбранным главой г. Мирный Алексеем ТОНКИХ.

На встрече обсуждены вопросы социально-экономического развития алмазного центра республики. 

Особое внимание уделено мастер-плану г. Мирный.

Алексей Тонких озвучил, что разработка документа в настоящий момент находится на стадии завершения. Мастер-план подразумевает не только  инженерные и архитектурные решения, но и создание сети общественных пространств. Руководитель региона  и глава муниципалитета рассмотрели план реализации задуманных проектов. Здесь важное место занимает благоустройство города. Сейчас в Мирном  активно проводится работа по строительству зоны отдыха на реке Ирелях, дворовых территорий и детских площадок.

На встрече обсуждены вопросы реализации проектов, связанных с Мирным, которые вошли в указ о развитии Мирнинского района республики до 2030 года. В стратегический документ, в частности, вошли поручения по строительству дорог, проведению инженерной инфраструктуры до земельных участков многодетных семей, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, формированию комфортной городской среды в г. Мирный. 

Айсен Николаев на встрече подчеркнул, что мирнинцы доверили Алексею Тонких своё будущее и пожелал ему успехов в работе во благо процветания города. 

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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