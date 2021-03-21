Ил Дархан поздравляет

Уважаемые коневоды-табунщики республики, ветераны и труженики отрасли!



От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Табунное коневодство по праву занимает особое место среди традиционных отраслей сельского хозяйства Якутии, а материальная и духовная культура народа саха всецело связана с культом лошади – Дьөhөгөй Айыы.

Сегодня Якутия по поголовью лошадей уверенно занимает первое место среди субъектов Российской Федерации, а по Дальнему Востоку на долю региона приходится 52% от общего количества лошадей. По итогам 2020 года в Якутии поголовье лошадей достигло свыше 180 тысяч голов. В этом огромная заслуга наших коневодческих и племенных, крестьянских и фермерских, личных подсобных хозяйств.

Коневодческие хозяйства республики проводят целенаправленную работу по увеличению племенного молодняка, сохранению и развитию уникальной якутской, мегежекской и приленской породы лошадей.

Для поддержки коневодства в республике принята отдельная нормативно-правовая база. По линии Министерства сельского хозяйства республики строятся современные конебазы с необходимыми условиями быта для работы табунщиков, создаются учебные центры подготовки и повышения квалификации кадров по табунному коневодству, укрепляется материально-техническая база коневодческих хозяйств, осваиваются дальние тебеневочные участки.

В настоящее время в коневодческих хозяйствах республики трудятся 1650 коневодов-табунщиков, из них 260 человек являются молодыми специалистами в возрасте до 35 лет. Благодаря учебным центрам, созданным на базе ООО «Конезавод Бөртө» Хангаласского улуса и СПК «Тонор» Оймяконского улуса, 216 человек прошли обучение и получили свидетельства коневода-табунщика. Молодое поколение коневодов республики достойно продолжает дело, заложенное ветеранами отрасли.

В этом году проведение Дня коневода-табунщика совпадает с юбилейными мероприятиями, приуроченными к 125-летию знатного коневода-табунщика Романа Иннокентьевича Константинова, первым из якутян удостоенного высокого звания Героя Социалистического труда. Его славный трудовой подвиг, преданность выбранному делу, сила духа и упорство служат добрым примером для всех представителей этой мужественной и уважаемой профессии.

Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, высоких производственных показателей, успехов, счастья и благополучия!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев