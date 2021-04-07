Ил Дархан поздравил знаменитого алгысчыта

Сегодня 80-летие отмечает заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный артист Республики Саха (Якутия), почетный гражданин города Якутска, Усть-Алданского улуса Афанасий Семенович ФЕДОРОВ.

Глава республики Айсен Николаев поздравил Афанасия Федорова со знаменательным событием и выразил ему огромную благодарность за многолетнюю плодотворную подвижническую деятельность во благо родной Якутии.

«Вы посвятили всю свою жизнь сохранению и приумножению духовного наследия своего народа, продвижению национальной культуры, популяризации якутского народного фольклора. Благодаря Вашей энергии, таланту, мудрости возрождены традиции и обряды нашего священного праздника Ысыах. Ваш Алгыс сплачивает жителей республики и вдохновляет их на созидание», — подчеркнул глава Якутии в своем поздравительном адресе.

Ил Дархан отметил незабываемые образы, созданные Афанасием Семеновичем на сцене Саха академического театра, и его роль в развитии киноиндустрии в республике как одного из первых артистов, открывших для якутян двери в киностудии страны.

Айсен Николаев обратил внимание на значительный вклад педагога-новатора, мастера с большой буквы Афанасия Федорова в воспитание подрастающего поколения, профессионалов в сфере культуры и духовности.

«Ваш жизненный путь является примером служения обществу. Вы пользуетесь огромным уважением многих и многих людей», — сказал руководитель региона.

Глава Якутии пожелал юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и счастья.