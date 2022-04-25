25.04.2022
15:00
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Общество

Ил Дархан: Какое же это огромное счастье — иметь дочь!

25 апреля глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в социальной сети «Вконтакте» поздравил своих дочерей с Днем дочери. «Какое же это огромное счастье — иметь дочь! А если их двое, то это двойное счастье», — написал Айсен Николаев.

«С Днем дочерей, мои любимые Аннушка и Айаана! Спасибо вам за то, что вы у нас есть — наша отрада и самая большая любовь», — пишет Ил Дархан.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
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