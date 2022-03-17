Ил Дархан поставил задачи по увеличению объемов жилищного строительства

Глава Якутии Айсен Николаев рассмотрел вопросы дальнейшего развития Республиканского ипотечного агентства, а также меры по обеспечению увеличения объемов жилищного строительства.

«Одним из важнейших условий стабильного развития республики в меняющихся условиях является ускорение темпов строительства, в том числе — жилья. Перед нами стоит много задач. Важно, чтобы люди могли покупать квартиры. Необходимо продолжить реализацию программ по обеспечению жильем детей-сирот, переселению из аварийного жилья и других. Также государство должно дать возможность строительным компаниям реализовывать крупные проекты», — сказал Айсен Николаев.

Кроме того, Айсен Николаев напомнил о том, что президентом России Владимиром Путиным накануне приняты беспрецедентные решения по устранению административных барьеров в сфере строительства. В связи с этим Ил Дархан поручил республиканскому правительству провести всю необходимую работу в этом направлении.

По словам Ил Дархана, в условиях высокой процентной банковской ставки, подорожания строительных материалов единственным инструментом сохранения высоких объемов жилищного строительства и удержания цены квадратного метра является прямое участие государства. В 2021 году держателем 100 % акций Республиканского ипотечного государства стало Правительство республики.

Айсен Николаев подчеркнул, что ускоренная реализации стратегии развития компании позволит нарастить объемы жилищного строительства. Кроме того, через государственную компанию необходимо возродить строительную индустрию республики.

По информации генерального директора РИА Владимира Трегубова, агентство реализует проекты по комплексному развитию территорий, производству и реализации строительных материалов, строительству, управлению жилым и арендным фондом. В частности, это застройка квартала в городе Ленске, микрорайоне «Звездный» квартала «Воинская часть», микрорайона «Чэчир» (6 км Вилюйского тракта), комплексной индивидуальной жилищной застройки по адресу переулок Базовый в Якутске, а также семи кварталов по КРТ.

Также в планах строительство завода крупнопанельного домостроения, который позволит возводить жилые дома в объеме 50 000 -70 000 кв метров в год.