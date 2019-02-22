Ил Дархан поставил задачи по повышению рождаемости и снижению смертности в Якутии

В эти дни глава Якутии Айсен Николаев проводит ряд совещаний, посвященных ходу реализации 12 национальных проектов в республике. В частности, 21 февраля глава Якутии рассмотрел исполнение нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».

Обращаясь к членам кабмина, глава региона отметил, что по обоим нацпроектам стоят важные задачи, связанные с повышением рождаемости, увеличением продолжительности жизни и улучшением медицинской помощи.

Было сказано, что по нацпроекту «Демография» в Якутии реализуются все 5 федеральных проектов. Так, по проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» до 2024 года планируется увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 2,34. В рамках проекта

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет» у 73,1% матерей появится возможность совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Проект «Старшее поколение» позволит увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе до 67 лет. А благодаря проектам «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни» станет больше людей, ведущих здоровый образ жизни.

Ключевым направлением нацпроекта «Здравоохранение» определено снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 350 случаев на 100 тысяч населения. В настоящее время в республике показатели смертности ниже, чем среднероссийские. Кроме того, продолжительность жизни населения к 2024 году должна достичь 78 лет. Сейчас средняя продолжительность жизни в республике составляет 71 год.

Для достижения поставленных задач Якутия планирует реализовать крупные проекты по строительству медицинских учреждений. В первую очередь, это касается строительства второй очереди онкологического диспансера на 210 коек с радиологическим отделением и строительства Кардиососудистого центра на 150 коек. Реализация этих двух крупных проектов поможет качественно снизить смертность населения.

Еще одним немаловажным направлением является обновление первичного звена объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов и участковых больниц.

Большое внимание также будет уделено ликвидации кадрового дефицита, повышению эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы.

Напомним, что Якутия принимает активное участие в реализации всех нацпроектов по 12 приоритетным направлениям социально-экономического развития страны. Только в ближайшие годы на эти цели из федерального бюджета республике будет выделено порядка 35,5 млрд рублей. Около 9 млрд рублей предусмотрено в региональном бюджете.