15.09.2019
01:31
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Культура & Образование
Ил Дархан посетил 3D выставку «Ожившие легенды эпоса Олонхо»
В субботу, 14 сентября глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ посетил мультимедийную выставку «Ожившие легенды эпоса Олонхо» по мотивам картин Тимофея СТЕПАНОВА в историческом парке «Россия – моя история».
После просмотра экспозиции Ил Дархан завязал салама на пресс-волле и отметил, что использование новых технологий в искусстве, это тренд нашего времени.
Главу сопровождали куратор выставки Айталина ПОЛИКАРПОВА, пиарщик Георгий ПРОТАСОВ и этно-музыкант Айтал АЛЕКСЕЕВ.
Напомним, что две недели назад первая леди Якутии Людмила НИКОЛАЕВА так же посетила эту выставку.
Выставка работает до 22 сентября.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
#айсен николаев#Ил Дархан посетил 3D выставку "Ожившие легенды эпоса Олонхо"#Тимофей Степанов#Якутия
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