Ил Дархан посетил 3D выставку «Ожившие легенды эпоса Олонхо»

В субботу, 14 сентября глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ посетил мультимедийную выставку «Ожившие легенды эпоса Олонхо» по мотивам картин Тимофея СТЕПАНОВА в историческом парке «Россия – моя история».

После просмотра экспозиции Ил Дархан завязал салама на пресс-волле и отметил, что использование новых технологий в искусстве, это тренд нашего времени.

Главу сопровождали куратор выставки Айталина ПОЛИКАРПОВА, пиарщик Георгий ПРОТАСОВ и этно-музыкант Айтал АЛЕКСЕЕВ.

Напомним, что две недели назад первая леди Якутии Людмила НИКОЛАЕВА так же посетила эту выставку.

Выставка работает до 22 сентября.