Ил Дархан поручил ускорить строительство Жатайской судоверфи

Обеспечить проведение всех работ в соответствии с утверждённым графиком строительства, параллельно вести работу по строительству транспортной и социальной инфраструктуры для работников предприятия и подготовке местных кадров. Такие поручения дал региональному правительству глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ по итогам совещания о ходе реализации комплексного инвестиционного проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей».

Айсен Николаев подчеркнул, что проект по строительству Жатайской судоверфи должен быть комплексным. Наряду с возведением высокотехнологичного объекта необходимо построить транспортную и социальную инфраструктуру, в том числе общежитие и жилой дом в Жатае для работников будущего предприятия.

«Подход к реализации проекта должен быть целостным и комплексным. Нужна социальная инфраструктура – не только жилой дом и общежитие для работников. Уже сейчас необходимо думать о строительстве детского сада, школы, возможно, новой больницы», – сказал глава.

Как сообщил директор Жатайской судоверфи Пётр НАКУЛ, на сегодня практически завершён «нулевой цикл», установлены сваи с системой термостабилизации грунтов, чтобы предотвратить таяние вечно мерзлых грунтов. Выполняется работа по монтажу металлоконструкций Блока корпусных производств, началась кладка стен из бетонных блоков. Закреплены и смонтированы профилированные листы на перекрытия, ведутся работы по сборке противопожарных элементов по классу КМ1. Начались земляные работы по устройству свай под сети тепло-водоснабжения и канализации и под очистные сооружения дождевого стока. Частично выполнен монтаж сетей водоотведения, водоснабжения и отопления, осуществляется прокладка сетей наружного газоснабжения и теплоснабжения. Также проводятся работы по очистке территории для установки насосной.

Глава поручил нагнать имеющееся отставание от графика с определением чёткого срока завершения работ и определением ответственных лиц. Персональное поручение дано премьеру правительства Андрею ТАРАСЕНКО. Пётр Накул объяснил отставания действовавшими ограничениями для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, экстремально холодной температурой в зимний период, подорожанием стоимости металлоконструкций и нерасторопностью подрядной организации.

Также рассмотрены вопросы кадрового обеспечения Жатайской судоверфи – в 2025 году на предприятии должны работать 664 работников. Но уже в текущем году с учётом закладки первого головного судна потребность в кадрах составляет 96 человек. Активно ведутся работы по подборке персонала с опытом работы в судостроении. Также планируют готовить молодые кадры в Жатайском техникуме, в Якутском институте водного транспорта и вузах Новосибирска, Калининграда, Владивостока и Санкт-Петербурга. Первые 25 человек уже обучаются в Жатайском техникуме по специальности «сборщик корпусов металлических судов».

Отдельно глава остановился на вопросе строительства жилья для работников Жатайской судоверфи. Поручено в кратчайшие сроки определить с администрацией Жатая земельные участки под строительство объектов – многоквартирного жилого дома и общежития на 200 мест.

Кроме того, рассмотрены вопросы передачи сооружения СЛИП для подъёма и спуска судов на воду от ПАО «ЛОРП» Жатайской судоверфи, поставок высокотехнологичного оборудования, поставки металлоконструкций для строительства Блока корпусных производств и сэндвич-панелей, а также закладки головного самоходного сухогрузного судна СК-4000. На сегодня получена лицензия на использование проектной документации Морского инженерного бюро, определён заказчик первого головного судна – ПАО «ЛОРП».

Напомним, проект реализуется в рамках государственной программы РФ «Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений» с финансированием в объёме 5,7 млрд рублей, в том числе 4,1 млрд рублей из федерального бюджета. При выходе на проектную мощность Жатайская судоверфь должна стать ключевым инструментом для решения задачи по обновлению речного флота Ленского бассейна и Арктической зоны республики.