Ил Дархан подпишет ужесточающий указ о самоизоляции

Указ о самоизоляции контактировавших с больными ОРВИ подпишут в Якутии.

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира на телеканале “Россия 24” сообщил, что сегодня будет подписан указ о самоизоляции граждан, контактировавших с больными ОРВИ.

“Сегодня я принял решение и до конца дня должен подписать указ о том, чтобы самоизолировались не только те, кто имел контакт с ковидными, но и те, кто имеет контакт с больными предположительно ОРВИ. Как показывает практика, в тех или иных населенных пунктах до 30% могут находить в анализах ОРВИ как раз ковидных больных”, — заявил Айсен Николаев.

Глава республики также отметил, что граждане должны оповестить о контакте с заболевшим ОРВИ работодателей, те, в свою очередь, обязаны предоставить переход на удаленную работу или отпуск. В случае нарушения этих требований гражданами и работодателями в их отношении будут применяться меры административной ответственности.