Ил Дархан подарил своим любимым подснежники

Ил Дархан подарил своим любимым картину нарисованную им💐🖌🎨 . Источник @nikolaev_aisen Мои дорогие, мои любимые Людмила, Аннушка и Айана — цветы моей жизни! Поздравляю вас с прекрасным праздником весны, с днём 8 марта! Для меня самая большая радость иметь такую жену и таких дочерей! Вы делаете этот мир ярче и добрее. Вы вдохновляете меня, поддерживаете, дарите любовь, заботу и силы. На праздник я решил сделать вам сюрприз и приготовить подарок своими руками — нарисовать серию «Якутские подснежники» из трех картин. Для этого я посетил мастер — класс по масляной живописи в картинной галерее имени академика Афанасия Осипова, где мне помогли нарисовать композиции. Каждая из вас уникальна, но вместе Вы дополняете друг друга, как и мои скромные картины. Я вас сильно, сильно люблю! Поздравляю всю прекрасную половину человечества с замечательным весенним праздником! Пусть не только этот праздничный день, но и все ваши дни будут наполнены радостью, теплом и вниманием родных и близких! Будьте счастливы, любимы и неповторимы! #поздравление #8марта #Якутия #СахаСирэ . #sakhalife #сахалайф #АйсенНиколаев #илдархан #подарок