Ил Дархан подарил автобус

Глава Якутии Айсен Николаев 19 декабря в рамках рабочей поездки в Томпонский район принял участие в торжественном открытии нового здания Томпонской многопрофильной гимназии им. В.А. Штырова.

Айсен Николаев поздравил жителей района с открытием современного здания гимназии и подчеркнул, что это станет большим шагом вперёд в развитии образовательного учреждения.

Глава отметил, что благодаря поддержке руководства страны гимназия вошла в государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и получила федеральное финансирование в размере 251,5 млн рублей.

Двухэтажное каменное здание общей площадью 3477 квадратных метров было возведено в короткий срок, несмотря на ограничения, связанные с пандемией.

Ил Дархан передал слова благодарности строителям и педагогическому составу гимназии от имени Вячеслава Штырова и выразил надежду на то, что гимназия подарит республике таких же патриотов родной земли, как второй президент Якутии.

В честь новоселья Ил Дархан подарил гимназии сертификат на приобретение школьного автобуса «ГАЗель».

Закладка первой сваи нового здания Томпонской многопрофильной гимназии состоялась осенью 2018 года с участием Вячеслава Штырова. Тогда же была проведена торжественная церемония присвоения учебному заведению имени второго президента Республики Саха (Якутия).

Томпонская многопрофильная гимназия была открыта в 1998 году на базе Хандыгской средней школы №1 как инновационное образовательное учреждение повышенного уровня. В ней обучаются ребята с 5 по 11 класс по гуманитарному, физико-математическому и естественному профилям.