Ил Дархан озвучил важнейшую миссию Ил Тумэн



Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в завершение работы текущего созыва Госсобрания (Ил Тумэн) необходимо провести широкий анализ состояния законодательства республики. И тем самым, подготовить платформу для внедрения инициатив в новых реалиях экономической и социальной жизни. Об этом Глава региона заявил на торжественном заседании Ил Тумэн, посвящённом 100-летию ЯАССР.

«Пришло время пересматривать Стратегию социально-экономического развития республики, актуализировать с позиции перемен, неизбежных во всех аспектах жизни. Востребованными будут изменения в законодательстве республики. Ведь запрос к переформатированию производств, к эффективному перераспределению ресурсов, к стимулированию предпримательства настолько высок, что требует принятия взвешенных, но в то же время кардинальных решений», – отметил глава Якутии.

Айсен Николаев поблагодарил народных депутатов за поддержку правительственного плана действий в условиях санкций. Напомним, вчера народные депутаты приняли закон о корректировке государственного бюджета с учётом первоочерёдных мер для поддержки экономики и населения.

«Важнейшей миссией Ил Тумэн я всегда считал и считаю укрепление общественной стабильности, общественного согласия. Среди нас – представители разных партий, разных политических взглядов, поскольку высший законодательный орган республики всегда формировался на широкой демократической основе. Сейчас жизненно важно объединиться, жизненно важно, чтобы все политические силы поддержали глобальный курс нашего государства, политику нашего президента страны Владимира Путина», – сказал Николаев.

Парламент республики с первых созывов был в авангарде законотворческой деятельности страны. Так, в основу правовой политики государства в сфере социально-трудовых отношений на Крайнем Севере и поддержки коренных малочисленных народов во многом заложены нормы, впервые принятые именно в Якутии. Законодательная база республики в области семейных отношений, поддержки материнства и детства является примером социальной ориентированности права.

В ходе торжественного заседания глава Якутии также вручил юбилейные знаки «100 лет ЯАССР» народным депутатам разных созывов, внёсшим значительный вклад в укрепление государственности, развитие парламентаризма республики и её социально-экономическое развитие.

В торжественном заседании приняли участие первый президент Республики Саха (Якутия), Государственный советник Михаил Николаев, депутаты Государственной Думы, члены правительства, ветераны и действующие депутаты.