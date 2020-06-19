Ил Дархан: ограничительные меры в Якутии продлены

Эпидемиологическая ситуация в республике не улучшается. Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе зарегистрировано 3 486 подтверждённых случаев COVID-19. За последние сутки выявлено 97 новых случаев, из них 68 по городу Якутску и 29 случаев по 8 районам республики. Об этом сегодня, 19 июня, в ходе традиционного брифинга сообщил Глава Якутии Айсен Николаев.

Он отметил, что за последние дни по городу Якутску динамика заболеваемости чётко сохраняется на уровне 70 человек, но по районам республики она идёт вверх и уже сегодня достигла 29 лабораторно подтверждённых случаев. Также расширяется география заболеваемости, в первую очередь за счёт завоза инфекции через детей, выезжающих на каникулы из города Якутска к своим родным в районы республики, и за счёт людей, выезжающих в гости.

Айсен Николаев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по ряду районов республики имеет серьёзный характер, в некоторых из них количество больных исчисляется десятками. Поэтому на местах оперативные штабы муниципальных образований должны принимать все исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, в том числе за счёт введения в отдельно взятых районах, посёлках и сёлах различных ограничительных мер.

Кроме того, жителям республики, в особенности в тех районах, где действует режим полной самоизоляции, необходимо соблюдать все действующие ограничительные меры: масочный режим, нормы социального дистанцирования и санитарно-гигиенические правила.

«К сожалению, ни в городе Якутске, ни тем более в районах республики, мы видим, что население в особенности молодежь очень часто игнорирует элементарные нормы и правила, не соблюдает масочный режим. При этом у нас количество заболевших не уменьшается, а наоборот увеличивается», — подчеркнул Ил Дархан.

Увеличивается и количество тяжёлых больных. В настоящее время по республике в тяжёлом состоянии находятся 30 человек, в основном это лица старше 65 лет, из них 6 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Айсен Николаев озвучил, что коэффициент распространения болезни, который ещё недавно составлял 0,8, сегодня за счёт увеличения количества инфицированных в районах республики и за счёт того, что по городу Якутску заболеваемость не снижается, достиг показателя — 1,24. «Этот показатель включает Якутию в «красную зону», поэтому в ближайшее время о снятии ограничений не может быть и речи. Сегодня вечером состоялось заседание Республиканского оперативного штаба, на котором мы приняли решение ещё на неделю – до 26 июня включительно – продлить действующие ограничительные меры на территории республики», — сообщил руководитель региона.

Глава также напомнил руководителям предприятий и организаций о персональной ответственности за состояние дел в их организациях. «Нельзя допускать к работе людей с высокой температурой, признаками ОРВИ, необходимо в учреждениях и предприятиях постоянно проводить дезинфицирующие мероприятия, санитарную обработку, все те меры, которые ранее чётко проводились. Мы видим, что за последние дни о соблюдении элементарных санитарно-эпидемиологических норм и правил позабыли. Из-за этого к нам со стороны вируса моментально прилетает ответный удар. Об этом говорит количество заболевших людей как по городу Якутску, так и по районам республики. Ещё раз отмечу, что ситуация не простая и если такое поведение со стороны людей будет продолжаться, то к сожалению, ограничительные меры ещё долго не будут сняты», — резюмировал по итогам брифинга Айсен Николаев.