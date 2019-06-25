Ил Дархан объявил Чрезвычайную ситуацию

В Верхоянском и Момском районах Якутии объявлен режим “Чрезвычайной ситуации” межмуниципального характера.

Указ “О введении для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима «Чрезвычайная ситуация» межмуниципального характера на территории Верхоянского и Момского районов Республики Саха (Якутия)” подписал сегодня, 25 июня, глава Якутии Айсен Николаев.

Документом установлен межмуниципальный уровень реагирования для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в двух улусах. Правительству республики и главам органов местного самоуправления необходимо принять все необходимые меры по обеспечению жизнедеятельности жителей в условиях режима ЧС.

В Верхоняском районе действуют 11 природных пожаров, из которых 4 локализованы. В Момском районе зафиксировано 8 пожаров.

Как озвучил сегодня первый вице-премьер Алексей Колодезников, угрозы населенным пунктам нет. Однако существует вероятность повышения уровня пожароопасности в этих районах. Среди основных причин возникновения природных пожаров в Верхоянье Алексей Колодезников назвал человеческий фактор, а именно – бесконтрольные сельхозпалы.

Отметим, что ранее Айсен Николаев заявил, что на тушение пожаров в Верхоянье будут направлены средства из резервного фонда республики, привлечен вертолет МИ-8. Также руководитель Якутии отметил, что по итогам его встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, готовится постановление Правительства России о выделении региону дополнительных денег на тушение природных пожаров и приобретение спецтехники из федерального бюджета.