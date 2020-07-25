Ил Дархан обещает дополнительные меры поддержки общепиту

Глава Якутии во время прямого эфира в социальных сетях поздравил работников торговли с наступающим профессиональным праздником, который в этом году будет отмечаться 25 июля. Айсен Николаев также сообщил, что для сферы общепита будут рассмотрены дополнительные меры поддержки, передает ЯСИА.

“Я бы хотел поблагодарить и поздравить работников торговли общественного питания с наступающим профессиональным праздником, который в эти выходные будет отмечаться. К сожалению, в этом году праздник не такой радостный, как мы обычно его встречаем. Пандемия очень серьезно ударила по этой сфере, по многим ее направлениям“, – сказал глава.

Он добавил, что сфера торговли постепенно начинает приходить в норму и к концу года все отрасли восстановятся, но нельзя пока сказать об этом о сфере общественного питания.

“По общественному питанию очень серьезный удар нанесен, и мы будем рассматривать ещё определенные дополнительные меры поддержки отрасли, потому что на сегодняшний день в крупных городах мы никак не можем позволить работу системы общественного питания в том режиме, в каком они обычно работают. Работают только летние кафе“, – сказал Айсен Николаев.

Он также отметил, что некоторые предприниматели под видом летних кафе начинали работу абсолютно обычных стационарных объектов торговли.