Ил Дархан не ожидал такого успеха

24 декабря глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в режиме видеоконференцсвязи встретился с победителями Всероссийского конкурса видеороликов «Смотри, это Россия!», суть которого в обмене видео-открытками между командами из разных регионов страны.

Напомним, что конкурс был запущен по инициативе ребят из якутских детских движений при поддержке главы республики в октябре этого года. Главная цель проекта – познакомить тех, кто живет за тысячи километров друг от друга и сделать самые отдалённые города ближе.

Проект «Смотри, это Россия!» приобрёл федеральный масштаб. Участие в нём приняли более 17,5 тысяч школьников из всех 85 регионов России. Командами отснято более 3 тысяч видео-открыток. За них проголосовали более 200 тысяч человек.

На мероприятии подведены итоги конкурса, состоялся показ видеороликов.

В своём выступлении Айсен Николаев сказал, что, когда представители якутских детских движений предложили идею провести такой конкурс, поддержал без раздумий, но такого успеха не ожидал.

«Это потрясающий результат. Искренне благодарю организаторов и всех участников. Такие мероприятия помогают нам понять, какая у нас огромная прекрасная страна и воспитать настоящих патриотов России», — отметил Айсен Николаев.

Ил Дархан поздравил победителей и подчеркнул, что получено яркое подтверждение тому, что конкурс нужно продолжать. Айсен Сергеевич сообщил, что «Смотри, это Россия!» теперь будет проводиться ежегодно при организационной поддержке Якутии и лично главы республики.

По правилам конкурса путём открытого голосования на сайте «Смотри, это Россия» были выбраны 6 команд — победителей: 3 команды в номинации «открытки из Якутии» и 3 команды в номинации «открытки для Якутии».

Во встрече приняли участие представители всех команд-победителей. Это команды «#dypsyn.ru» (Усть-Алданский район, с. Дюпся, РС (Я)), «Легион» (г. Иркутск, Иркутская область), «Малиновские холопы» (п. Малиновка, Кемеровская область), «Наша 7-я» (г. Якутск, РС (Я)), «Алмазики» (г. Покровск, РС (Я)), «Дружба» (пгт. Могойтуй, Забайкальский край). Победители конкурса получат ценные призы.

На мероприятии с поздравлениями выступили директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталия НАУМОВА, и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края Татьяна ЦЫМПИЛОВА. Победителям конкурса своё приветственное видеообращение направил губернатор Кемеровской области Сергей ЦИВИЛЕВ.

Руководитель республиканского ресурсного центра «Юные Якутяне», организатор конкурса Варвара ВАСИЛЬЕВА на мероприятии озвучила об учреждении специальных призов «Зрительских симпатий». Они по итогам голосования присуждены командам (младшая возрастная категория, 6-10 лет): «Дети Земли Олонхо» (п. Нижний Бестях, РС (Я), «Чарас» (Усть-Кан, Республика Алтай), (средняя возрастная категория, 11-15 лет): «Урдэл» (с. Амга, РС (Я)), «PRO Zауралье» (г. Курган, Курганская область), (старшая возрастная категория, 16-18 лет): «ЛИК» (г. Алдан, РС (Я)), «Урагшаа» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия).