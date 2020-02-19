19.02.2020
16:40
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Официально

Ил Дархан наградил жителей Сербии и Болгарии

За значительный вклад в укрепление мира и дружбы, развитие сотрудничества и взаимопонимания между народами, активную деятельность по сближению и взаимообогащению межнациональных культур наградить

Почетным знаком Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов»

АЛЕКСАНЯНА Карена, директора культурно-исторического комплекса «Двор кириллицы», Республика Болгария;

ШАЛОВИЧ Весну, помощника мэра города Белграда, Республика Сербия.

Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

13 февраля 2020 года

№ 1006

Источник: http://ysia.ru/o-nagrazhdenii-pochetnym-znakom-respubliki-saha-yakutiya-za-ukreplenie-mira-i-druzhby-narodov-7/
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