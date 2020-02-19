Ил Дархан наградил жителей Сербии и Болгарии

За значительный вклад в укрепление мира и дружбы, развитие сотрудничества и взаимопонимания между народами, активную деятельность по сближению и взаимообогащению межнациональных культур наградить Почетным знаком Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов» АЛЕКСАНЯНА Карена, директора культурно-исторического комплекса «Двор кириллицы», Республика Болгария; ШАЛОВИЧ Весну, помощника мэра города Белграда, Республика Сербия. Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 13 февраля 2020 года № 1006

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