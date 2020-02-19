19.02.2020
16:40
207
Официально
Ил Дархан наградил жителей Сербии и Болгарии
За значительный вклад в укрепление мира и дружбы, развитие сотрудничества и взаимопонимания между народами, активную деятельность по сближению и взаимообогащению межнациональных культур наградить
Почетным знаком Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов»
АЛЕКСАНЯНА Карена, директора культурно-исторического комплекса «Двор кириллицы», Республика Болгария;
ШАЛОВИЧ Весну, помощника мэра города Белграда, Республика Сербия.
Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
13 февраля 2020 года
№ 1006
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