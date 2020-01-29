Ил Дархан наградил якутян

За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» АЛЕКСЕЕВУ Веру Андреевну, заместителя руководителя департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); НЕУСТРОЕВУ Евдокию Марковну, консультанта отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений Управления при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений; ПОНОМАРЕВА Юрия Валентиновича, заместителя руководителя Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 27 января 2020 года № 983

Фото: Из открытых источников. http://ysia.ru/o-nagrazhdenii-pochetnym-znakom-otlichnik-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhby-rs-ya-8/ Источник:

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