Ил Дархан наградил якутян
За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
АЛЕКСЕЕВУ Веру Андреевну, заместителя руководителя департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
НЕУСТРОЕВУ Евдокию Марковну, консультанта отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений Управления при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
ПОНОМАРЕВА Юрия Валентиновича, заместителя руководителя Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
27 января 2020 года
№ 983
Whatsapp +7 (999) 174-67-82