Ил Дархан наградил якутян

За заслуги в области здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта, дорожной отрасли, вклад в социально-экономическое развитие республики, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание



«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»



КАРДАПОЛОВОЙ Татьяне Герасимовне, заведующей амбулаторно- поликлиническим отделением государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский кожно- венерологический диспансер», город Якутск.



Наградить



ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



ЗАХАРОВУ Марию Прокопьевну, ветерана труда, отличника сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус;



КИРИЛЛИНА Владимира Николаевича, старшего тренера спортивной сборной команды

по вольной борьбе государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха (Якутия)», город Якутск.



ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»



ВАРФОЛОМЕЕВА Георгия Романовича, руководителя группы по проектированию акционерного общества «Водоканал», город Якутск;



ПЕТРОВА Павла Никифоровича, ветерана труда, члена Совета старейшин (Ытык Субэ), Вилюйский улус (район);



ШТАБЕЛЯ Анатолия Сергеевича, машиниста трактора Хангаласского филиала акционерного общества «РИК Автодор».



Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ



11 октября 2019 года

№ 777

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