Ил Дархан наградил якутян
За заслуги в области парламентаризма, нефтегазовой отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ШВАНОВУ Александру Николаевичу, заместителю генерального директора по безопасности, режиму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе акционерного общества «Сахатранснефтегаз», кавалеру ордена «За личное мужество», ордена Мужества, награжденного медалью «За боевые заслуги», город Якутск.
Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГОЛОМАРЕВУ Елену Христофоровну, народного депутата Республики Саха (Якутия) IV-VI созывов, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, заслуженного учителя Российской Федерации, заслуженного работника образования Республики Саха (Якутия), город Якутск.
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
СТРИЖОВА Михаила Николаевича, директора Нижнеколымского филиала государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»;
СЫСОЛЯТИНУ Анну Константиновну, главного специалиста отдела контроля за городским хозяйством и жилищным фондом муниципального казенного учреждения «Служба эксплуатации городского хозяйства», город Якутск.
Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
18 марта 2021 года
№ 1758
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